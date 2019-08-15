0553 313 94 23

Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müttefik kuvvetlerin Provans’ı Alman işgalinden kurtarmasının 75’inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Fransa’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müttefik kuvvetlerin Provans’ı Alman işgalinden kurtarmasının 75’inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de katıldığı kutlamalarda bir önceki dönem Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yoktu.


Haziran 1944’deki Normandiya Çıkarması’ndan iki ay sonra düzenlenerek Fransa’nın Alman işgali altındaki Provans bölgelerinin Müttefiklerce geri alınmasıyla sonuçlanan Dragoon Harekatı’nın 75’inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Fransa’nın güneyindeki bir sahil şehri St Raphael’de düzenlenen anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Cone ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy eşlik etti. Macron’dan bir önceki Fransa Cumhurbaşkanı François Holande’ın törene yoğun programı nedeniyle katılamadığı bildirildi.


Anma töreni, Fransa’nın güneyindeki Saint-Raphal’de 1960’larda eski Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle tarafından açılan ve Provans işgali sırasında öldürülen 464 askerin bedenlerinin bulunduğu bir mezarlıkta gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa adına girdikleri her savaşta ön cephede savaşan siyahi askerlerden meydana gelen “Pied-Noir” (Kara ayaklılar) birliklerinin resmi olmayan marşı "Le Chant des Africains" (Afrikalıların Şarkısı) ile başlayan tören Fransa Cumhurbaşkanı Memmanuel Macron’un konuşmasıyla devam etti.


Konuşmasına Dragoon Harekatı’nda müttefik kuvvetlerin oynadığı rol için teşekkür ederek başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Müttefik güçlerin yardımıyla Fransa, 4 uzun yıl boyunca bağlı olduğu zincirleri kırdı. Çünkü cesur bir armada, işgalcilerin oyununu bozmak için ülkemizin sahillerine çıkarma yaptı. Normandiya’da ve Provans’da çıkarma gerçekleştirildi. 6 haziran ve 15 Ağustos yaşandı” ifadelerini kullandı.


Macron, “Fransa’nın yeniden fethi kuzeyde Manş kıyılarında başladı ve güneyde Akdeniz kıyısında devam etti. Bu sefer, bizi özgür bırakanların çoğu Fransız’dı” dedi.


Dragoon Harekatı ile Fransa’nın güneyinde St Raphael, Toulon, Marsilya gibi birçok şehirde mücadelelerin başladığını vurgulayan Macron, 15 Ağustos 1944’ü Fransa için milli değerlerinin yeniden uyandığı bir olay olarak betimledi.


Tören öncesinde birbirleriyle samimi görüntüler veren Macron ve Sarkozy, tören sırasında da yan yana oturdu. Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı olduğu günden bu yana Sarkozy ile iyi ilişkileri daha önce de defalarca basına yansımıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete geçti
    1. Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete..
    2. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    3. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    4. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    5. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    6. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    7. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    8. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    9. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    10. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    11. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    12. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    13. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    14. Tahrip edilen iskele onarıldı
    15. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    16. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    17. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    18. Yenişehir’e yeni komutan
    19. Koca çınarların piknik keyfi
    20. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    21. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    22. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    23. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    24. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    25. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    26. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    27. GRAFİKLİ - 5 soruda Keşmir sorunu
    28. Daday’da Kalem Mahallesi Cami modern..
    29. Kars'taki arazi kavgası
    30. Aç kalan ayı, merada otlayan..
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması