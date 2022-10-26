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Dünya Fransa'dan 'tüketim' açıklaması: Çoğu vatandaşımız mecbur kaldı
Dünya

Fransa'dan 'tüketim' açıklaması: Çoğu vatandaşımız mecbur kaldı

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:55:00 -
Fransa'dan 'tüketim' açıklaması: Çoğu vatandaşımız mecbur kaldı

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veran, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin hükümetin bugüne kadar aldığı farklı önlemlere değindi.

Veran, "Durumun vatandaşlarımız için kolay olmadığını biliyoruz, bunu kimse inkar etmiyor." diyerek bazı ürünlere erişimin zorlaştığını ifade etti.

"Alım güçlerini korumaya yönelik destek önlemlerine rağmen çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı." diyen Veran, haftalık alışverişlerde yaşanan kaygı hissini bildiklerini dile getirdi.

Veran, Fransa'daki enflasyonun Avro Bölgesi'ndeki en düşük oran olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek günlerde ve haftalarda marketlerdeki duruma ve elektrik ve gaz faturalarındaki gidişata dikkat edeceklerini söyleyen Veran, maaş artışı yapabilecek şirketleri teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Veran, "Her yerde, her zaman, elimizden geldiğince, Fransızları yükselen fiyatlara karşı koruyacağız." dedi.

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