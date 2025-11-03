Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Silah İhracat Raporu, küresel silah pazarındaki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Raporda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel büyük ihracatçıların yanı sıra artık Türkiye, Çin ve Güney Kore’nin de sektörün etkili ülkeleri konumuna yükseldiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE EN ETKİLEYİCİ ÖRNEK

Raporun Türkiye bölümünde, Ankara’nın son on yılda savunma sanayinde kaydettiği büyümenin “en etkileyici örneklerden biri” olduğu vurgulandı.

Fransız Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin silah endüstrisine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğünü ve yerli üretim kapasitesini sürekli artırdığını da belirtti.

Raporda özellikle insansız hava araçları (İHA) alanındaki yükselişe dikkat çekildi. Türkiye’nin 2024 yılında, 2023’e kıyasla yüzde 80 oranında ihracat artışı kaydettiği de ifade edildi.

Bu artışın, çok sayıda İHA sözleşmesinin devreye girmesiyle gerçekleştiği ve Türk savunma sanayiinin dış pazarlarda yeni rekorlar kırdığı kaydedildi.