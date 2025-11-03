  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Washington Post ”Türkiye İsrail'in kabusu” Çileden çıkıyorlar!
Teknoloji Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri
Teknoloji

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Fransa Savunma Bakanlığı, Parlamentoya sunduğu 2025 yılı silah ihracat raporunda, Türkiye’nin savunma ürünleri ihracatında son on yılda dikkat çekici bir yükseliş yaşadığını açıklayarak rapora “Türkiye küresel silah pazarında yeni ve etkili aktör” notu düşüldü.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Silah İhracat Raporu, küresel silah pazarındaki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Raporda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel büyük ihracatçıların yanı sıra artık Türkiye, Çin ve Güney Kore’nin de sektörün etkili ülkeleri konumuna yükseldiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE EN ETKİLEYİCİ ÖRNEK

Raporun Türkiye bölümünde, Ankara’nın son on yılda savunma sanayinde kaydettiği büyümenin “en etkileyici örneklerden biri” olduğu vurgulandı.

Fransız Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin silah endüstrisine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğünü ve yerli üretim kapasitesini sürekli artırdığını da belirtti.

Raporda özellikle insansız hava araçları (İHA) alanındaki yükselişe dikkat çekildi. Türkiye’nin 2024 yılında, 2023’e kıyasla yüzde 80 oranında ihracat artışı kaydettiği de ifade edildi.
Bu artışın, çok sayıda İHA sözleşmesinin devreye girmesiyle gerçekleştiği ve Türk savunma sanayiinin dış pazarlarda yeni rekorlar kırdığı kaydedildi.

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!
Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

Gündem

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

İslam’a attığı çamura kendisi saplandı! Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'ı rezil eden sözler
İslam’a attığı çamura kendisi saplandı! Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'ı rezil eden sözler

Dünya

İslam’a attığı çamura kendisi saplandı! Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'ı rezil eden sözler

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!
Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Gündem

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23