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Fransa'dan skandal Venezuela açıklaması! "Guaido'yu tanıyacağız"

Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa'nın Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacağını açıkladı.

03 Şubat 2019 Pazar 15:19
Fransa'dan skandal Venezuela açıklaması! "Guaido'yu tanıyacağız"

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Venezuela ile ilgili yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmezse, Fransa Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:19
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