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Dünya Fransa'dan skandal 'cami' kararı!
Dünya

Fransa'dan skandal 'cami' kararı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron İslamofobik açıklamalarda bulunurken Allonnes kentinde, bir cami kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 00:26:00 -
Fransa'dan skandal 'cami' kararı!

Fransa'nın Allonnes kentinde, bir caminin "aşırı fikirler savunulduğu" gerekçesiyle kapatılacağı açıklandı.

Fransa'da Sarthe Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 300 kişilik cemaate sahip camide "radikal İslamcı harekete" bağlı veya yakın kişilerin bulunduğu, vaazlarda terör eylemleri düzenlemenin, şiddetin, nefretin, ayrımcılığın, "şehit" olmanın ve "şeriatın" tesis edilmesinin teşvik edildiği iddia edildi.

Camide, 110 öğrencisi bulunan Kur'an kursunun yer aldığı ifade edilen açıklamada, kursta "silahlı cihadın" öneminin anlatıldığı ileri sürüldü.

"Banka hesaplarına el konulacak"

Açıklamada, bunun üzerine İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle bu caminin kapatılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı aktarıldı.
Le Figaro gazetesinin konuyla ilgili haberinde, bu camiyle bağlantılı 8 kişinin de banka hesaplarına el konulacağı kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise yaptığı açıklamada, "İslamcılığa", nefrete ve radikalleşmeye karşı taviz vermediklerini belirterek, "Cumhuriyete saldırı düzenlendiği zaman, (Cumhuriyet'in) ona yanıt vermesi gerekiyor. Güçlü şekilde yanıtlamalı. Caminin kapatılması için gerekli prosedürlerin başlatılmasını istedik." ifadesini kullandı.

89 caminin 3'te biri kapatıldı

İçişleri Bakanı Darmanin, 29 Eylül'de, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "ayrılıkçı" yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede "aşırıcıların" bulunduğu 650 yerin kapatıldığını ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini vurgulamıştı.

Darmanin, Kasım 2020'den bu yana "radikalleştiği" iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3'te 1'inin kapatıldığını dile getirmişti.

Fransa yönetimi yasa nedeniyle eleştiriliyor

Fransa yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa ile ele alınan başlıca konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor.

 

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