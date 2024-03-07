Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu 7 Mart günü Paris’te bir savunma iş birliği anlaşması imzaladı. Moldova’nın başkenti Kişinev ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki gerilim tırmanırken Macron’un ofisinden yapılan açıklamaya göre Macron ve Sandu’nun “tüm alanlarda” ikili iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Paris’te gerçekleşen buluşma, Moldova’nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’deki Rusya yanlısı yetkililerin geçtiğimiz hafta Rusya’dan “koruma” talep etmelerinin ardından gerçekleşmekte. Bölgenin, Moskova’nın Ukrayna’ya karşı iki yıldır sürdürdüğü savaşta yeni bir parlama noktası olabileceğine dair endişeler artıyor.

Élysée Sarayı tarafından yapılan basın açıklamasında, Macron’un “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşı bağlamında Moldova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, egemenliği ve güvenliğine verdiği desteğin” altını çizeceği belirtildi.

İki ülke Eylül ayında askeri personelin eğitimi, düzenli savunma diyaloğu ve istihbarat paylaşımını kapsayan bir anlaşmaya varmıştı. Niyet mektubunda ayrıca Paris’in, Fransa’nın Mistral sistemine benzer hava savunma kapasitelerinin satın alınması da dahil olmak üzere, Kişinev’in askeri kabiliyetlerini geliştirme çabalarını destekleyeceği vurgulandı.O tarihte Moldova, alçak irtifadan çok yüksek irtifaya kadar hareket eden hedefleri tespit ve takip etmek üzere hava gözetimini geliştirmesini sağlayacak Thales yapımı GM200 radarını satın aldığını duyurmuştu. Moldova MiG-29’larının tümünü 1990’larda bakımlarını yapacak fon olmadığı için satmıştı. Bu bağlamda Moldova’nın artık herhangi bir savaş uçağına sahip olmadığı göz önüne alındığında bu tür tespit yeteneklerinden nasıl yararlanabileceği ise henüz belli değil.

Ayrıca Fransa Savunma Bakanı, Moldova semalarının güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olmak üzere Moldova’nın hava savunma araçlarının denetleneceğini söyledi. Aynı zamanda Sandu’nun ziyaretine paralel olarak Avrupa’lı devletler Fransa’nın ev sahipliğinde Ukrayna’ya ve aynı zamanda Moldova’ya verilen desteğin arttırılmasını görüşmek üzere bir toplantı düzenleyecek.

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