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Dünya Fransa'dan Rusya isteği: Çekinceler var ama...
Dünya

Fransa'dan Rusya isteği: Çekinceler var ama...

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasından yana olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 23:25:00 -
Fransa'dan Rusya isteği: Çekinceler var ama...

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasından yana olduklarını bildirdi.

Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Avrupa ülkeleri arasında Rusya'nın bu sistemden çıkarılması konusunda çekincelerin olduğunu, Fransa'nın ise bu ülkeler içinde yer almadığını ve Rusya'nın bu sistemden çıkarılmasından yana olduklarını belirtti.

Le Maire, Fransa'nın AB dönem başkanlığını üstlendiği için diğer ülkelerin görüşlerini dikkate aldığını kaydetti.

Bu konuyu AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası ile değerlendireceklerini ifade eden Le Maire, bunun kararının gelecek saatlerde alınacağını, Avrupalı ülkeler arasında mutabakat oluşması gerektiğini söyledi.

Le Maire, Rusya'yı yaptırımlarla ekonomik ve politik olarak zayıflatmak istediklerini belirtti.

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