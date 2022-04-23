Fransa'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi

Ouest-France gazetesine özel bir röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya CAESAR Obüs’ü tedarik edeceklerini açıkladı.

Macron, "Çok koordineliyiz. Dünden bir gün önce Şansölye Scholz ile bu konuda konuştum. Milan ATGM’den CAESAR’a kadar önemli ekipmanlar ve çeşitli silahlar teslim ediyoruz. Bu yolda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her zaman kırmızı bir çizgiyle, ki bu da savaşa girmemektir” şeklinde konuştu.

Macron böylece Ukrayna’ya ilk kez obüs vereceklerini ifşa etmiş oldu. 155mm obüs sistemi daha önce DAEŞ’e karşı mücadele kapsamında Irak’ta kullanılmıştı.

CAESAR sisteminin menzili 40 kilometreye kadar çıkıyor. Sistem, dakikada 6-8 mühimmat ateşleyebiliyor. Ouest-France gazetesine göre Fransız Ordusu kendi envanterinden Ukrayna’ya 12 adet CAESAR sistemi verecek.

Fransa’nın envanterinde halihazırda 70 kadar CAESAR bulunuyor. Fransız Ordusu 2025 yılına kadar envanterine 109 adet CAESAR dahil etmeyi planlıyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly tarafından yapılan açıklamaya göre ise Fransa, Ukrayna’ya birden fazla CAESAR Obüs ve binlerce obüs mühimmatı teslim etmiş durumda.

6×6 veya 8×8 Kamyona Monteli 155mm Obüs sistemi olan CAESAR, 2009 yılından bu yana Fransız Ordusu ve diğer dünya orduları tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor.

Sistem bugüne kadar Afganistan, Lübnan, Mali, Irak, Orta Doğu ve Doğu Asya ülkelerinde kullanıldı. Sistemle bugüne kadar 100.000 atış icra edildiği biliniyor. Sistemin kullanımının öğretilmesi kapsamında 40 kadar Ukrayna askerinin Fransız askerleri tarafından eğitilmesi bekleniyor.

Bugüne kadar Ukrayna’ya 155mm topçu sistemleri tedarik edeceğini açıklayan ülkeler ise şöyle:

Hollanda/PZH-2000

ABD/M177

Kanada/M777

Fransa/CAESAR

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