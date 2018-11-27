Fransa'dan 'nükleer' kararı!

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 2035 yılına kadar 14 nükleer reaktörünü kapatacağını söyledi.

Fransa'da patlat veren akaryakıt zamları protestolarını yakından takip ettiğini belirten Macron, ancak vergilerde bir kesintinin yapılmasının planlanmadığı da sözlerine ekledi.