0553 313 94 23

Fransa'dan 'nükleer' kararı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2035 yılına kadar ülkesinde bulunan 14 nükleer reaktörü kapatacağını duyurdu.

27 Kasım 2018 Salı 13:50
Fransa'dan 'nükleer' kararı!

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 2035 yılına kadar 14 nükleer reaktörünü kapatacağını söyledi. 

Fransa'da patlat veren akaryakıt zamları protestolarını yakından takip ettiğini belirten Macron, ancak vergilerde bir kesintinin yapılmasının planlanmadığı da sözlerine ekledi. 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:50
  1. fransa
  2. macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK, örgüte katılmaları için süre vermişti... Aşiretler resti çekti!
    1. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    2. Kubbede elektron geziyor!..
    3. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    4. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    5. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    6. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    7. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    8. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    9. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    10. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    11. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    12. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    14. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    15. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    16. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    17. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    18. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    19. Sn. Gül’e takdimimdir
    20. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları