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Dünya Fransa'dan İngiltere'ye tehdit
Dünya

Fransa'dan İngiltere'ye tehdit

Fransa ile İngiltere arasında balıkçılık anlaşmasına ilişkin büyük kriz patlak verdi. Paris hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Bu bir alışveriştir. Herkes vaatlerine uymalı aksi takdirde biz de sert olacağız" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:22:00 -
Fransa'dan İngiltere'ye tehdit

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin Brexit sonrası yapılan balıkçılık anlaşmasına uymaması halinde misilleme yapacaklarını belirtti.

İngiltere'ye Avrupalı balıkçılara kendi ülkelerinin 6-12 deniz mili açığında avlanmaları için ruhsat verme zorunluluğu getiren anlaşmayla ilgili konuşan Beaune, 4 ay önce anlaşmaya varılmasına rağmen bunun kısmen uygulandığını söyledi.

Anlaşmanın tamamen uygulanmasını beklediklerini vurgulayan Beaune, gerekirse başka sektörlerde misilleme önlemleri alacaklarını ifade etti.

Beaune, "Bu bir alışveriştir. Herkes vaatlerine uymalı aksi takdirde biz de sert olacağız" dedi.

Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyen ve 24 Aralık 2020'de varılan anlaşma uyarınca İngiltere, Avrupa Birliği üyesi ülkelere İngiliz sularında ruhsatla avlanmaları için izin veriyor.

Fransa, Boulogne-sur-Mer'deki 120 balıkçı teknesinden sadece 22'sine söz konusu sularda avlanma izni verildiğini belirtiyor.

Avrupa'nın en büyük deniz ürünleri işleme merkezi, Boulogne-Sur-Mer'deki balıkçılar geçen hafta İngiltere'yi protesto için eylem yapmış, bu ülkeye balıktaşıyan kamyonları engellemişti.

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