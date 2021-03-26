  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'dan İngiltere'ye şok suçlama
Dünya

Fransa'dan İngiltere'ye şok suçlama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere'yi koronavirüs aşılarının dağıtımı konusunda "şantaj yapmakla" suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:32:00 -
Fransa'dan İngiltere'ye şok suçlama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tartışmalara ilişkin açıklamasında, İngiltere'nin "aşı şantajı" yaptığını ileri sürdü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin AB'ye COVID-19 aşı ihracatını yasakladığı iddiaları nedeniyle Brüksel'i eleştirmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Johnson açıklamasında, "Açık konuşayım, tek bir COVID-19 aşısının veya aşı bileşenlerinin ihracatını engellemedik. Bu salgın küresel sağlık mücadelesinde hepimizi aynı tarafa koydu, her türlü aşı milliyetçiliğine karşıyız" dedi.

Johnson, İngiltere'nin şimdiye kadarki aşı uygulamasının başarısından ve Londra'nın aşının daha adil uluslararası dağıtımı için 'COVAX girişimine yaptığı 548 milyon' £ (760 milyon $) yatırımından' gurur duyması gerektiğini söyledi.

"İngiltere şantaj yapıyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bu ayın başlarında, İngiltere'nin COVID-19 aşı ihracatını yasakladığına yönelik AB iddialarına sert tepki gösterse de, Johnson'un açıklaması, tartışmaları bitirmedi.

Bir radyo kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tartışmalara ilişkin açıklamasında, İngiltere'yi 'aşı şantajı' yapmakla suçladı.

Le Drian, "Bu şekilde oynayamazsınız, bu şantaj. İnsanları ilk dozda aşı yaptırmak için acele ettiniz ve şimdi ikinciyi yapamıyorsunuz, çünkü ikincisine sahip değilsiniz" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı da İngiltere'yi suçladı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de İngiltere'nin, Birleşik Krallık topraklarında üretilen[koronavirüs]aşılarının veya üretilen aşı bileşenlerinin ihracatına açık bir yasak koyduğunu belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Michel'e yazdığı bir mektupta, "Birleşik Krallık hükümetinin tek bir COVID-19 aşısı veya aşı bileşenlerinin ihracatını engellemediğini" belirtti.

Raab mektubunda, "Birleşik Krallık ihracat yasağına veya aşılara getirilen herhangi bir kısıtlamaya yönelik iddialar yanlıştır. Hepimiz bu salgınla birlikte karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek
Teknoloji

Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlandığı belirtildi.
Ahlaksız eyleme ilişkin CHP'den ilk açıklama
Gündem

Ahlaksız eyleme ilişkin CHP'den ilk açıklama

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini bahane edip sokakları karıştırmaya çalışan CHP'liler Antalya'da toplanarak eylem düzenledi...
Merkel’den Türkiye açıklaması: Şimdi ilk adımı atıyoruz
Dünya

Merkel’den Türkiye açıklaması: Şimdi ilk adımı atıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye ve Avrupa ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdi fiilen karar verdiğimiz 2 aşamalı bir yak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay