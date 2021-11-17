Fransa’dan İngiltere’ye düzensiz göçmen tepkisi: İngilizlerden ders alacak değiliz

Darmanin, yaptığı açıklamada, Manş Denizi kıyısındaki Calais kentinde İngiltere’ye geçmeyi bekleyen çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu söyledi. Bu durumun İngiliz hükümetinin politikasından kaynaklandığını ifade eden Darmanin, “İngiliz mevkidaşıma, polisin ve jandarmanın çalışmasını engelleyenlerin sivil toplum kuruluşları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunların büyük bölümü İngiliz ve aralarında Fransa’da bulunan İngiliz vatandaşları var” diye konuştu. Darmanin, İngiltere’nin düzensiz göçmenlerin kabulüne ilişkin yasalarda değişiklik yapması halinde bu göçmenlerin Calais veya Dunkerque kentlerinde kalmayacağını ve bu ülkeye gideceğini vurgulayarak, “İngiliz politikasının sonuçlarına maruz kalıyoruz. Rolleri değiştirmemek gerekiyor” dedi. Ülkesinin düzensiz göçmen politikasına ilişkin “İngilizlerden ders alacak değiliz” diyen Darmanin, İngilizlerin Fransa’yı “iç politika malzemesi” haline getirmemesi gerektiğine işaret etti. İngiltere’ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı.