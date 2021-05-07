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Dünya Fransa'dan 'İngiliz oyunu'! Bir skandal hamle daha
Dünya

Fransa'dan 'İngiliz oyunu'! Bir skandal hamle daha

İngiltere'nin ardından bir skandal karar da Fransız hükümetinden geldi. Fransa yarından itibaren Türkiye'nin de dahil olduğu 7 ülkeden gelen yolculara karantina uygulaması başlatacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 23:41:00 -
Fransa'dan 'İngiliz oyunu'! Bir skandal hamle daha

Türkiye'de düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalini İngiltere'ye aldırmak isteyen İngiliz hükümeti, skandal bir karar vererek, vaka oranları düşen Türkiye'yi "kırmızı liste"ye almıştı.

İngiltere ile mi anlaştılar? Fransa'dan da benzer karar

İngiltere ile anlaşmış gibi davranan Fransa skandal bir adım atarak Türkiye'den gelen yolculara karantina uygulama kararı verdi.  

Fransa 24 Nisan'dan bu yana Arjantin, Şili, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'dan gelen yolculara 10 gün karantina uygulaması başlatmıştı. Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah yayınlanacak bir kararla 00.00 itibariyle Fransa'ya, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen yolcular için 10 gün karantina uygulaması getirilecek. Hafta sonu bu ülkelerden gelecek olan yolculara geçici olarak kolaylık ve iltimas gösterilebileceği de aktarıldı.

Yolcuların kararın uygulaması süresince uçuş gerçekleştirecekleri havacılık şirketine Fransa'daki karantina adreslerini beyan etmeler gerekeceği öğrenildi. Karantinaya girecek vatandaşların her gün saat 10 ila 12 arası dışarı çıkma iznine sahip olacağı, diğer zamanlarda yasaklara uymadıkları takdirde bin ila bin 500 avro arası ceza ödeyeceği bildirildi.

Böylelikle daha önce 5 ülkenin bulunduğu listeye Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) eklenmiş oldu.

Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle
Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle

Spor

Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle

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Yorumlar

ömer

Küfür tek Milletdir...Ne bekliyoruz anlamadım.
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