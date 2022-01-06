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Teknoloji Fransadan Google ve Facebook'a ceza
Teknoloji

Fransadan Google ve Facebook'a ceza

Google ve Facebookun kullanıcıların çerezleri reddetmelerini zorlaştırdıklarını belirterek Googlea 150 milyon Euro ve Facebook İrlandaya 60 milyon Euro ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:54:00 - 2022-01-06 13:57:56
Fransadan Google ve Facebook'a ceza

Fransanın veri güvenliği izleme kurulu CNIL, Google ve Facebook İrlandaya ceza kesti.

Google ve Facebookun kullanıcıların çerezleri reddetmelerini zorlaştırdıklarını belirterek Googlea 150 milyon Euro ve Facebook İrlandaya 60 milyon Euro ceza kesti.

CNIL yaptığı açıklamada, facebook.com, google.fr ve youtube.com internet sitelerinin çerezleri reddetmeyi onları kabul etmek kadar kolay hale getirmediklerini tespit edildiğini belirtti.

CNIL, çerezlerin reddedilmesini kolaylaştırmamaları halinde her gün için 100 bin Euro ek ceza uygulayacağını da duyurdu.

 

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