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Dünya

Fransa’dan gerilimi yükselten Türkiye açıklaması! ‘Türkiye'nin son adımları karşısında…’

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Libya politikasıyla ilgili tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ‘Türkiye'nin son adımları karşısında NATO kafasını kuma gömemez’ denildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:15:00 - 2020-06-17 14:41:21
Fransa’dan gerilimi yükselten Türkiye açıklaması! ‘Türkiye'nin son adımları karşısında…’

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Türk donanması, NATO görevini gerçekleştiren Fransız gemisine karşı agresif davranışlarda bulundu. Türkiye'nin son adımları karşısında NATO kafasını kuma gömemez. Ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız" açıklamasını yaptı.

‘Agresif’

Türkiye'nin Libya politikası nedeniyle iplerin gerildiği Fransa'dan tansiyonu daha da artıracak açıklamalar geldi.

Elysee Sarayı'nın, Ankara'nın Libya'daki hamlelerini "agresif" ve NATO'dan faydalanmakla itham ettiği ifadelerinin ardından, bu kez Fransız Savunma Bakanlığı ortalığı karıştırma girişiminde bulundu.

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi Reuters'a konuşan bir bakanlık yetkilisi, Türk donanmasına ait gemilerin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Türkiye'nin son adımları karşısında NATO'nun kafasını kuma gömemeyeceğini söyleyen yetkili, "Birlik içinde karmaşık anlar olabileceğini biliyoruz ama deve kuşu gibi davranıp ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız. Bunu görmeli, konuşmalı ve çözmeliyiz" dedi.

Kaynak: Reuters

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