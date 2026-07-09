Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail tarafından alıkonulan Gazzeli doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yapılan çağrılardan haberdar olduklarını dile getiren Confavreux, "(Ebu Safiyye'nin) Sağlık durumuna ilişkin son derece endişe verici bilgileri göz önünde bulundurarak, Fransa insani gerekçelerden ötürü serbest bırakılmasına yönelik uluslararası çağrılara katılıyor." dedi.

Confavreux, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki E1 bölgesini ilhak planının iki devletli çözüm için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"NATO, ORTAK SAVUNMAMIZIN MİHENK TAŞI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Fransız Sözcü, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu yasa dışı yerleşimlerden ürün ithalatını kısıtlaması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Confavreux, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin müttefik devletler arasında, Ukrayna konusundaki fikir birliği dinamiğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu zirve, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında uzun vadede Ukrayna'nın egemenliğini desteklemek konusundaki fikir birliğini teyit etti." yorumunu yaptı.

NATO'nun Rusya ile olası bir "krize" karşı müttefiklerin birlikte hazırlanabileceği bir ittifak olduğunu savunan Confavreux, "NATO, ortak savunmamızın mihenk taşı olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

EBU SAFİYYE 3 HAZİRAN'DAN BERİ TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesinin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, onun Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Doktor Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Ebu Avde, müvekkilinin hapishanede zorlu koşullarda yaşadığını, yemek ve su verilmeden elleri bağlı tutulduğunu söylemişti.

Ebu Safiyye'nin tıbbi ihmale maruz kaldığını aktaran Ebu Avde, Filistinli doktorun çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip olduğunu ve son zamanlarda düzenli ilaç ve tedavi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını anlatmıştı.

Ebu Avde, İsrail makamlarının Ebu Safiyye'yi 3 Haziran'dan itibaren güneydeki Nefha Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tecrit ettiğini bildirmişti.