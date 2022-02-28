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Dünya Fransa'dan flaş Kiev kararı!
Dünya

Fransa'dan flaş Kiev kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 23:52:00 -
Fransa'dan flaş Kiev kararı!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdıklarını belirtti.

Le Drian, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, "riskler ve saldırılar" nedeniyle Kiev büyükelçiliğinin Lviv'e taşındığını, büyükelçinin görevine devam edeceğini söyledi.

Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini açıkladılar

Rusya-Ukrayna savaşında Fransa'nın taraf olmadığını ve Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade eden Le Drian, ülkesinin mücadele eden halkın yanında olduğunu vurguladı.

Le Drian, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirme adımını "orantısız tehdit" olarak değerlendirdi.

Putin'in "iletişim savaşını" kaybettiğini dile getiren Le Drian, Ukrayna halkının direnişinin ve Rus askerlerini geri püskürtme kapasitesinin kendisini etkilediğini kaydetti.

 

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