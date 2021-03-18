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Dünya Fransa'dan flaş karar! Yarın geceden itibaren başlıyor
Dünya

Fransa'dan flaş karar! Yarın geceden itibaren başlıyor

Fransa’da başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 ilde yarın gece 00.00’dan itibaren bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:50:00 -
Fransa'dan flaş karar! Yarın geceden itibaren başlıyor

Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi.

Kısıtlama, başkent Paris'in de aralarında bulunduğu 16 ilde uygulanacak.

Günlük olarak yaklaşık 40 bin vaka açıklayan Fransa'da bugüne kadar 91 bin 679 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede koronavirüse enfekte olan kişi sayısı ise 10 milyona yaklaştı. Şu an 278 bin kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü açıklandı.

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