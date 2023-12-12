Fransa'dan flaş karar! Olay çıkış: İlk özel Müslüman Lisesi'ne resmen devlet desteği kesildi! Mecburen Kanada ülkesi tercih oluyor

Lille şehrinde 2003 yılında açılan ülkenin ilk özel Müslüman lisesi olan Averroes Lisesi'nin 800'den fazla öğrencisi var ve 2008 yılından bu yana devletle sözleşmesi bulunuyor

Fransa'nın en büyük Müslüman lisesine verilen devlet desteğinin 'idari başarısızlıklar ve şüpheli öğretim uygulamaları gerekçesiyle' sonlandırılacağı bildirildi. Fakat bazı sivil toplum kuruluşları bunun Müslümanlara yönelik daha geniş çaplı baskının son halkası olduğunu savunuyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrinde 2003 yılında açılan ülkenin ilk özel Müslüman lisesi olan Averroes Lisesi'nin 800'den fazla öğrencisi var ve 2008 yılından bu yana devletle sözleşmesi bulunuyor.

Fransa'da sözleşmeli özel okullarda öğretmenlerin maaşları ve eğitim giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Öğrenciler normal Fransız müfredatını takip ederken ilave olarak okulun kuruluş tüzüğüne göre ilave dersler verilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili daha fazla detay vermedi ancak Reuters tarafından görülen ekim ayı tarihli bir raporda, içişleri bakanlığının yerel ofisi, okulun idari ve mali aksaklıklar yaşadığını ve bazı derslerin Fransız cumhuriyetçi değerleriyle uyumlu olmadığını söyledi.

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Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Fransa'da çok sayıda Müslüman, özellikle 2015 yılındaki terör saldırılarından sonra kendilerine karşı daha düşmanca davranıldığını düşünüyor.

Eylül ayında bazı Müslüman kadınların giydiği bol ve uzun elbise olan abaya devlet okullarında yasaklandı. Geçen yıl Fransa'nın kuzeyindeki aynı bölgeden bir imamın sınır dışı edilmesi kararı verilmişti.

Averroes Müdürü Eric Dufour, içişleri bakanlığının yerel ofisinden henüz bir bildirim almadığını ancak okulun karara idari mahkemede itiraz etmeyi planladığını söyledi.

Geçen hafta Reuters'e konuşan Dufour "Cumhuriyetçi değerler söz konusu olduğunda, diğer okullardan daha fazlasını yapıyoruz," demişti.

2020 yılında hazırlanan eğitim bakanlığı teftiş raporunda ise "gözlemlerdeki hiçbir şey... öğretim uygulamalarının cumhuriyetçi değerlere saygı göstermediğini düşünmemize izin vermiyor," ifadeleri yer almıştı.

Kamu finansmanı olmadan okulun giderlerini karşılayamayacağını söyleyen Dufour "Öğretimin devam edebilmesi için ücretleri iki katına çıkarmak zorunda kalacağız ki bu söz konusu bile olamaz," dedi.

Mohamed Daoudi, 12 yaşındaki oğlu için Averroes'u seçmesinin ana nedeninin eğitim başarısı olduğunu, kendisinin ve diğer ebeveynlerin, içişleri bakanlığı yerel ofisinin kararının adaletsizlik olduğunu düşündüklerini söyledi.

"Bu gerçekten bir cadı avı," diyen Daoudi "Bu, hakaretle ikiye katlanan bir adaletsizlik," ifadelerini kullandı. Teknoloji sektöründe proje yöneticiliği yapan Daoudi, 15 yıldır yurt dışında yaşadığını ve okulun kapanması durumunda tekrar ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Daoudi "Çocuklarımı Kanada'daki devlet okuluna göndermeyi tercih ederim," dedi.

Bunun Fransa'daki Müslüman azınlığa yönelik daha geniş bir baskının parçası olduğunu hissettiğini de sözlerine ekleyen Daoudi "Her şeyi kitabına uygun yapıyoruz ama hâlâ rahatsız ediliyoruz," ifadelerini kullandı.