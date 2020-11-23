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Gündem Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklama
Gündem

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle uzlaşmacı politika istediklerini söylemesinin ardından küstah bir açıklamada bulundu. Fransız bakan bu açıklamaların "yeterli olmadığını" söyleyerek, "Türkiye'den eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:55:00 -
Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, yaptığı açıklamada, aralık ayında Avrupa Konseyi'nin Ankara'ya yönelik yeni yaptırım konusunu ele almadan önce Türkiye'den "eylemler beklediklerini" tansiyonu düşürücü açıklamaların yeterli olmadığını dile getirdi.

Erdoğan'ın sözlerini yetersiz bulmuşlar

Le Drian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son birkaç gündür tansiyonu düşürücü açıklamalar geliyor ancak bu yeterli değil. Somut eylemlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Erdoğan "diyalog" sinyali vermişti

Erdoğan, "Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi AB ile kurmayı tasavvur ediyoruz" açıklamasında bulunarak diyalog çağrısı yapmıştı.

Her cephede Türkiye düşmanlığı

Paris hükümeti uzun bir süredir Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, Ermenistan ile Azerbaycan arasında krize neden olan Dağlık Karabağ meselesindeki etkinliğinin azaltmasını talep ederek, Ankara'ya düşmanca tavırlar sergiliyor.

 

 

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