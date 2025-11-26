Fransa’dan Çin’e büyük çalım Renault’un yeni üssü Türkiye

BFMTV’nin özel haberine göre Renault, altıncı nesil Clio’nun üretimini tamamen Türkiye’ye kaydırarak hem markanın küresel stratejisinde hem de Türkiye’nin otomotiv sanayisinde yeni bir dönemi başlattı.

Bursa’daki tesisin artık yalnızca bir fabrika değil, “Avrupa ile Asya arasında kurulan yüksek teknolojili bir üretim köprüsü” olduğunu yazan kanal, "Türkiye artık vazgeçilmez" dedi.

RENAULT’NUN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZARI

Fransız medya, Renault’nun hacim olarak Fransa ve İtalya’dan sonra en büyük üçüncü pazarı olarak Türkiye’yi konumlandırdığına dikkat çekti.

BFMTV, sokaklarda her nesilden Renault modelinin görülmesini "markanın Türkiye’deki kültürel kök salışının kanıtı" olduğunu belirtti.

Fransız BFMTV’nin özel haberine göre Renault, yeni Clio 6’nın üretimini tamamen Türkiye’ye kaydırarak Avrupa otomotiv dengesini değiştirdi. Kanal, Bursa’daki dev tesisin artık yalnızca bir fabrika değil, “Avrupa ile Asya arasında yüksek teknolojili bir üretim köprüsü” haline geldiğini yazdı

60 HEKTARLIK DEV TESİS: AVRUPA’NIN ÜRETİM YÜKÜNÜ TÜRKİYE TAŞIYOR

Bursa’daki Oyak-Renault fabrikası, 390 bin adetlik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük binek araç üretim merkezi.

BFMTV, bu tesisin 800’ü aşkın robot ve plazma kaynak teknolojileriyle donatılmış olmasını, Avrupa’da üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemde “hayati bir alternatif” olarak tanımlıyor. Bu nedenle Clio’nun beşinci nesilde %100 Türkiye’ye taşınması, altıncı nesilde ise tamamen pekiştirilmesi şaşırtıcı değil.

AVRUPA’NIN TEDARİK ZİNCİRİNDE TÜRK İMZASI

BFMTV’ye göre Türkiye’nin otomotiv başarısının temelinde, Bursa çevresine yayılan güçlü tedarikçi ekosistemi yatıyor.

Renault’nun kullandığı parçaların yüzde 80’inin 200 km’lik bir çember içinde üretilmesi, Avrupa’nın en hızlı ve güvenilir tedarik ağlarından birinin Türkiye’de olduğunu kanıtlamış durumda.

Özellikle Orhangazi’deki Forvia/Faurecia tesisleri Clio 6 için gösterge paneli ve orta konsol üreten "kritik bir ortak" haline geldi.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜCÜ: AVRUPA’YA AÇILAN OTOMOTİV KAPISI

BFMTV yazarı, "Türkiye’nin yıllık otomotiv ihracatının 2024’te 37,2 milyar dolara ulaşması, BFMTV tarafından “ülkenin ekonomisindeki en stratejik sektörün otomotiv olduğunun tartışmasız işareti" şeklinde yorumunu aktardı.

Avrupa’nın tamamına dağılan ihracat ağı, Türkiye’yi yalnızca üretim üssü değil, aynı zamanda Avrupa pazarının lojistik merkezi haline getiriyor.

"ÇİN'E KARŞI TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN ROLÜ"

BFMTV, Çin’in Avrupa’ya ihracatta öne geçtiği dönemde Türkiye’nin “Avrupa’nın doğal ortağı” olarak öne çıktığına değindi.

Kanal, Çinli markaların Türkiye’de yatırım sürecini yavaşlatmasını bir soru işareti olarak görse de, Türkiye’nin inovasyon kapasitesi sayesinde rekabetçi konumunu kaybetmediğini özellikle vurguladı.

Yazar "Türkiye’nin konumunun sağladığı jeopolitik ve ekonomik üstünlük" var dedi. "Üç saatlik uçuş mesafesinde üç milyarlık bir tüketici kitlesine erişim” ifadesini öne çıkararak Türkiye’yi hem üretim hem dağıtım açısından eşsiz bir bölgesel merkez olarak tanımlandı.

RENAULT’NUN GELECEĞİ TÜRKİYE’DE ŞEKİLLENİYOR

BFMTV analizini şu ifadelerle noktaladı.

Clio VI’nın tamamen Türkiye’de üretilmesi, Renault’nun Avrupa’daki üretim stratejisinin yeniden yazıldığına işaret ediyor. Türkiye, artık sadece düşük maliyetli bir üretim ülkesi değil; gelişmiş mühendislik, güçlü tedarik zinciri ve stratejik konumuyla Avrupa otomotivinin vazgeçilmez ortağı haline geldi.