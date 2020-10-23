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Gündem Fransa’dan alçak provokasyon!!! Peygamber Efendimiz’e büyük saygısızlık
Gündem

Fransa’dan alçak provokasyon!!! Peygamber Efendimiz’e büyük saygısızlık

Fransız faşizmi, boyut değiştirdi. Öncülüğünü Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un yaptığı “İslam düşmanlığı” devlet kurumlarına da sıçradı. Her fırsatta İslam’a ve Müslümanlara hakaret eden Macron, sözde Hz. Muhammed karikatürlerini devlet binalarına yansıtmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:11:00 -
Fransa’dan alçak provokasyon!!! Peygamber Efendimiz’e büyük saygısızlık

Fransa Cumhurbaşkanı hadsizliklerine bir yenisini daha ekledi. Sözde Hz. Muhammed karikatürlerini devlet kurumlarının binalarına yansıtarak alçak bir provokasyona imza attı.

Geçmişte İslam dini ve müslüman karşıtı yaklaşımların çok sayıda örneği ile bilinen Fransa'da son olarak Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı. Fransa, İslamofobinin kurumsallaştırılmasında ilk adımı resmen atmış oldu.

Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden  karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Macron talimat verdi

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da , İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu.

Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

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Yorumlar

lütfü

Ya Kahhar sen bu Macron olacak kafiri kahru perişan eyle
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