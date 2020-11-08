Fransa’daki papaz ahlaksız ilişki nedeniyle vurulmuş
Fransa’da kilise çıkışı vurulan papazın ahlaksız ilişki nedeniyle saldırıya uğradığı belirlendi...
Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim’de Yunan Kilisesi Papazı Nikolaos Kakavelakis’i silahla vurarak yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini belirtti.
Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.
Fransa’nın Lyon kentindeki Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Papaz Kakavelakis, perşembe günü 5 gündür bulunduğu komadan çıkmıştı.