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Aktüel Fransa'daki Müslümanlardan, Macron'un yeni yasa tasarısına yönelik eleştiri
Aktüel

Fransa'daki Müslümanlardan, Macron'un yeni yasa tasarısına yönelik eleştiri

Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cuma günü detaylarını açıkladığı "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin yasa tasarısına ve İslam ile ilgili sözlerine tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:52:23 -
Fransa'daki Müslümanlardan, Macron'un yeni yasa tasarısına yönelik eleştiri

PARİS (AA) - Fransa'da yaşayan 100 Müslüman, yayımladıkları açık mektupta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin yasa tasarısı ve İslam hakkında yaptığı açıklamada, Müslümanları ve inançlarını hedef aldığını belirtti.

Fransız Mediapart internet sitesinde yayımlanan "Ayrılıkçılık: 100 Müslüman sesi 'dur' diyor" başlıklı açık mektupta, Fransa'da yaşayan ve aralarında akademisyen, iş insanı, gazeteci, avukat, din görevlisi ve sağlık çalışanın bulunduğu Müslümanlar, Macron'un cuma günü detaylarını açıkladığı "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin yasa tasarısına ve İslam ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Mektupta, Müslümanların, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakan Manuel Valls gibi siyasetçilerin hedefinde olmaması gerektiği vurgulandı.

Macron'un açıklamasında hedef olarak terör yerine Müslümanları ve inançlarını seçtiğinin altı çizilen mektupta, söz konusu yasa tasarısının Müslümanların özgürlüğünü kısıtlamayı ve onlara karşı baskıyı ve kontrolü artırmayı hedeflediğine işaret edildi.

Mektupta, başörtüsü takan veya takmayan kadın Müslümanların ayrımcılığa uğramaması gerektiği belirtildi.

Ülkede, devletin Müslümanları denetlemeyi bırakması gerektiği ifade edilen mektupta, televizyon ekranlarında sıkça duyulan ve Müslümanları hedef alan ırkçı konuşmalara tepki gösterenlerin suçlanmamasının önemi vurgulandı.

- Macron'un açıklamaları

Macron, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

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