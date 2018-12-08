Fransa'da zırhlı araçlar sokağa indi!

Fransa'da kaos ortamı devam ediyor. Üç haftadır eylemlerin şiddetlenerek arttığı Fransa'da hükümetin geri adımı eylemcileri durdurmadı. Dördüncü büyük eylem gününün yaşandığı Fransa'da güvenlik önemleri en üst düzeyde tutuluyor. Ülke genelinde 90 bine yakın, Paris'te ise 8 bin polis ve jandarma eylemcilere müdahale etmeye hazırken Paris sokaklarına ilk defa zırhlı araçlar indi.

Hükümetin geri adımına rağmen eylemlerin devam ettiği Fransa'da güvenlik önemleri üst düzeyde. Paris sokaklarında ilk defa 8 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 12 zırhlı araç müdahaleye hazır bekliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaşın gözaltına alındığı Paris'te polisler köşe başlarını kapatmış durumda.

Polislerin kimlik kontrolü ve aramasına maruz kalan vatandaşların kimlik bilgilerini vermeden geçemediği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalara nazaran daha az eylemcinin girebildiği Champs-Elysee Caddesinde eylemler devam ederken Paris'in birçok farklı bölgesinde de yer yer şiddeti eylemler yapıldığı bildirildi.