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Dünya Fransa'da vaka sayısı alarm veriyor! 3 gündür 400 binin üzerinde
Dünya

Fransa'da vaka sayısı alarm veriyor! 3 gündür 400 binin üzerinde

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 425 bin 183 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tablosunun alarm verdiği Fransa'da vaka sayısı 3 gündür 400 binin üzerinde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 23:09:00 -
Fransa'da vaka sayısı alarm veriyor! 3 gündür 400 binin üzerinde

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 425 bin 183 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 15 milyon 600 bin 647’e ulaştı.

Fransa'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür 400 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 425 bin 183 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 15 milyon 600 bin 647’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 245 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 128 bin 114'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 842'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 931 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Toplam nüfusun yüzde 79,7’si en az bir doz aşılandı

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 134 milyon 249 bin 79 doz aşı uygulanırken, toplam nüfusun yüzde 79,7’si en az bir doz aşılandı.

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