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Dünya Fransa’da vaka sayıları artıyor
Dünya

Fransa’da vaka sayıları artıyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 871 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 26 bin 115'e ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:25:00 -
Fransa’da vaka sayıları artıyor

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 871 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 26 bin 115'e ulaştığı bildirildi.

Bakanlık, ülkede son 24 saatte 28 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 637’ye yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 978'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 137 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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