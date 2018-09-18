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Fransa'da vahşet! Gurbetçi vatandaşı çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa'nın Tours şehrinde vatman olarak çalışan 3 çocuk babası gurbetçi vatandaş Ali Ünlü, Cumartesi günü bir park yeri için uğradığı saldırıda çocuklarının gözleri önünde vahşice dövülerek öldürüldü.

18 Eylül 2018 Salı 15:09
Fransa'da vahşet! Gurbetçi vatandaşı çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa'da yaşayan 43 yaşındaki Ali Ünlü, Cumartesi günü 3 çocuğu ve eşiyle birlikte gittiği Tours şehrindeki Atlantis Alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişinin saldırısına uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü, 2 günlük hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Biri 21 diğeri ise 24 yaşında olan 2 katil zanlısı gözaltına alındı.

KIZINI DA DÖVDÜLER

Hayatını kaybeden Ali Ünlü'nün yanı sıra, 16 yaşındaki kızı da saldırganlar tarafından kafasına vurularak darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Şahısların gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söylen Tours Cumhuriyet Savcısı, "Çok acıklı bir olay, sadece bir park yeri yüzünden" ifadesini kullandı.

Kardeş oldukları açıklanan zanlıların polise verdikleri ifadede "Hakaretleri kaldıramadık” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:09
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