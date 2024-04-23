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Dünya Fransa'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
Dünya

Fransa'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-04-23 22:59:00 - 2024-04-23 23:10:55
Fransa'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Gözaltılar var

Geçtiğimiz haftalarda PKK üyesi Mehmet Kopal'ı sınır dışı ederek Türkiye'ye gönderen Fransa'da terör örgütü PKK’yı finanse ettikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Polis, 3 kentte PKK’ya finanse ettikleri gerekçesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların, Fransa'da yerleşik Kürt topluluğu üyelerinden ve esnaflardan "kampanya" adı altında vergi topladıkları belirtildi.

Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma, 2020 ile 2024 yılları arasında işlenen suçları kapsıyor. Suçlamalar arasında, terör eylemi hazırlığı amacıyla suç örgütüne katılım, terör örgütü finansmanı, şantaj ve terör faaliyetleriyle bağlantılı olarak organize şantaj girişimleri bulunuyor.
Fransa son aylarda terör örgütü PKK'ya karşı daha sert bir tavır sergiliyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilmişti.

Belçika’da PKK'nın televizyon kanallarına operasyon

Belçika’da ise terör örgütü PKK'nın sözde medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis, PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirdi. Söz konusu operasyon, 2022 yılının Şubat ayında Fransa-Belçika sınırında 100 bin euro nakit para ile yakalanan bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

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