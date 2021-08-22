  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'nın Erbil'de tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Van'da metruk bir yapıda 25 düzensiz göçmen yakalandı
Fransa'da son bir günde 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi
Görüntüler kan dondurmuştu! Ankara'da 15 yaşındaki yetim kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı
Dünya Fransa'da son bir günde 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya

Fransa'da son bir günde 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 00:28:00 -
Fransa'da son bir günde 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 328'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 636 artışla 6 milyon 602 bin 311'e yükseldi. Hastanelerde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 463 kişinin tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı düne göre artış gösterdi.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye düştü. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 445 bin 380'e ulaştı, 41 milyon 183 bin 852 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay