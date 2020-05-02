Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 166 ölüm

Fransa’da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 166 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 760’a ulaştı.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa’da bilançoyu arttırıyor. Fransa’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 166 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 24 bin 760’a yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde bin 530 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 201 bin 667’ye ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, 3 bin 827 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 50 bin 562 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunurken, vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayısında azalmanın devam ettiği kaydedildi.