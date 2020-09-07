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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:32:05 -
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 203 vaka görüldü. 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 203 artışla 328 bin 980'e yükseldi.

Hastanelerde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 726'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 537'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 907 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,1'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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