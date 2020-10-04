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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:12:08 -
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 565 vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 32 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 230'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 565 artışla 619 bin 190'a yükseldi.

Hastanelerde son 7 günde 4 bin 264 kişi tedavi altına alındı, bunlardan 893'ü yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 8,2'ye ulaştı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

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