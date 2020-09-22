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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:50:12 -
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da, son 24 saatte 10 bin 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 10 bin 8 artışla 468 bin 69'a yükseldi, 78 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 416'ya ulaştı.

Hastanelerde 783'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 796 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı ise 530 artışla 93 bin 538'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın birkaç gün içinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da, 19 Eylül'de, 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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