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Aktüel

Fransa'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:19:44 -
Fransa'da sömürgeci ismin heykelinin kaldırılması talebi

PARİS (AA) - Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen gösteride yüzlerce kişi sömürge valisi Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasını talep etti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yüzlerce gösterici kentin merkezindeki Faidherbe'in heykelinin etrafında toplanarak sömürgeciliğe tepki gösterdi.

Eylemciler, 19. yüzyılda Senegal'de sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasını istedi.

Polis, eylemde yoğun güvenlik önlemleri alarak heykelin etrafında kordon oluşturdu. Aşırı sağcıların gösteriye katılmasıyla iki grup arasında gerginlik yaşandı.

Sömürgeciliğe karşı çıkan birçok kuruluş eyleme destek verdi.

Tarihçiler, Faidherbe'in 8 ayda 20 bin Senegalliyi öldürdüğünü belirtiyor.

- Paris'te köleliği yasalaştıran ismin heykeli hedef gösterilmişti

Başkent Paris'te 13 Haziran'da düzenlenen gösteride eylemciler, Afrika'da köleliği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan, "Code Noir" olarak bilinen yasaları 1685'te çıkaran Fransa Kralı Louis XIV döneminde devlet bakanlığı yapan Jean-Baptiste Colbert'in heykelini hedef göstermişti. Ancak heykele herhangi bir saldırı gerçekleşmemişti.

Fransa’nın eski Başbakanı Jean-Marc Ayrault da Ulusal Meclis'te ve Ekonomi Bakanlığında Colbert adı verilen bir salonun ve bir binanın isminin değiştirilmesini önermişti.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise bakanlıktaki Colbert isimli binanın adının değiştirilmesine yönelik öneriyi kabul etmediğini belirtmişti.

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