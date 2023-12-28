Fransa'da skandal! 2 Azeri diplomat istenmeyen kişi ilan edildi! İlgili flaş açıklama: 'mütekabiliyet' gereği
Fransa flaş bir açıklama yaptı: Azerbaycan'ın 2 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, 2 Azeri diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı flaş bir talepte bulundu!
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün iki Fransız diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, iki Azeri diplomatı "mütekabiliyet" gereği "istenmeyen kişi" ilan etti.
Azerbaycan, salı günü, iki Fransız elçilik çalışanının "statüleriyle bağdaşmayan" faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 48 saat içinde sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisini çağırarak, Bakü tarafından ortaya atılan iddiaları "kategorik olarak reddettiğini" kaydetti.
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