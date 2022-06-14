Fransa’da seçimler ikinci tura kaldı
Fransa’da önceki gün genel seçimlerin ilk turu gerçekleştirildi.
Seçimin ilk turunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 25,75’ini alırken, Fransız solunun kurduğu “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakı oyların yüzde 25,66’sını alarak ikinci oldu. Seçimlerde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran’da gerçekleşecek ikinci tura kaldı. Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçime katılım oranının yüzde 39,4 olduğu belirtilmiş, katılım oranı son 20 yılda genel seçimlerin ilk turuna en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçerken, bu oran 2017’de aynı saatte yüzde 40,75 olarak bildirilmişti.