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Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını bir kez daha protesto etti- Nantes'taki gösteride 42 kişi gözaltına alınırken, 4 polis de yaralandı

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:54
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 44'üncü haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.

Paris'te çeşitli sokaklarda yürüyen göstericiler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı. Bir grup eylemci de Orly Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Nantes'ta yapılan eylemde polisle protestocular arasında gergin anlar yaşandı. Eylemciler, birçok mağazanın camını kırdı. Polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği gösteride 42 kişinin gözatına alındığı ve 4 polisin de yaralandığı belirtildi.

Lyon'daki eylemde de 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Montpellier, Toulouse, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:54
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