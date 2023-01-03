Fransa'da sağlık sistemi resmen çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor

Fransızlar son dönemde hastane kabusu yaşıyor. Hastalar tedavi edilemiyor. Doktorlar yetersiz. Acilde bekleme süreleri ise 90 saati buluyor.

Acilde 3 gün bekleyenler var

Ülkede sağlık çalışanı eksikliği sebebiyle acile gelen hastalar en az 90 saat beklemek zorunda kalıyor. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Strasbourg'un en büyük hastanelerinde acil serviste bekleme süresi 3 günü aşabiliyor.

Ülkenin Nevers şehrinde ise doktor eksikliği sebebiyle çevre şehirlerden uçakla doktor ve sağlık çalışanı getirilecek.

Kentteki hastanelerde koridorların sedyede bekleyen hastalar ile dolu olduğu belirtiliyor.

Acilde bekleme süresi en az 12 saat

Acilde bekleme süresinin en az 12 saat olduğu Fransa'da son bir aydır hastanelerin alarm verdiği söyleniyor. Hastalar tedavi öncesi sedye üzerinde aç bir şekilde oda bekliyor.

Fransa'nın Nevers şehrinde sağlık çalışanı yetersizliği sebebiyle çevre şehirlerden uçakla doktor getirileceği belirtiliyor. Franceinfo sitesinde yer alan bilgilere göre her gün uçakla Dijon'dan doktor ve sağlıkçı getirilmesi planlanıyor.

Uçakla başka şehirden doktor getiriliyor

Nevers Belediye Başkanı Denis Thuriot, "uçan doktorlar" konseptini Kasım ayında başlatmıştı. 'Hava Uçuşu' adı verilen bu projede her gün ihtiyaca göre hemşire veya doktorlar küçük bir uçakla Dijon'dan Nevers'e getirilecek. 35 dakikalık bu yolculuğun kişi başı maliyeti 650 euro.

Nevers Belediye Başkanı, "Geçici bir doktorun günlük maliyeti en az 1000 euro" diyor ve belediye bütçesinde sağlık alanında yapısal açığın 6 milyon euroyu bulduğunu söylüyor.

'Hava yoluyla doktor ikmali' Nevers'ta çok az sayıda doktor ve hemşirenin çalışması ve doktor ilanlarına neredeyse kimsenin başvurmaması sebebiyle hayata geçirilen bir uygulama.