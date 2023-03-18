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Avrupa Fransa’da protestocular AB bayrağı yaktı
Avrupa

Fransa’da protestocular AB bayrağı yaktı

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesini öngöre reform tasarısına karşı yapılan gösterilerde protestocular, AB bayrakları yakmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 16:47:00 -
Fransa’da protestocular AB bayrağı yaktı

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesini öngöre reform tasarısına karşı yapılan gösterilere polis müdahale etti.

Polis parlamento binası yakınlarındaki Concorde meydanında toplanan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa Başbakanı Borne, perşembe günü bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk protestolara başlamış, polisin müdahale ettiği gösterilerde 310 kişi gözaltına alınmıştı.
Paris'te polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.

Protestoların devam ettiği Paris'te protestocular Avrupa Birliği bayrağını yakmaya başladılar.
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