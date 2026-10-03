Mustafa ağabeyimizin ismini taşıyan külliye dualarla açıldı! Ruhu şad olsun

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Hak ve hakikate adadığı ömrünü İslam davasını medya sahasında yüceltmek için mücadeleyle geçiren merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu adına inşa edilen külliye, kapılarını Müslümanlara açtı.

Cuma Namazıyla Hizmete Girdi

Karahasanoğlu ailesince Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilen ve merhum İcra Kurulu Başkanımızın isminin verildiği, “Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, dün eda edilen Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Mahalle sakinleri ve çevredeki çalışanlar için önemli bir ibadet mekânı olacak caminin açılış programı saat 12:00’de, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışa Aile adına Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu başta olmak üzere, Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Can Karahasanoğlu ve İbrahim Karahasanoğlu ve ailenin diğer fertleri katıldılar.

Törene ayrıca Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, Eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Müftüsü Ümit Kartal, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Ali Adakoğlu, Necdet Kutsal, Timetürk İmtiyaz Sahibi Adem Şahin, Rin Tur Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Say, Değişim Dinamikleri adına Süleyman Erdemir, İmtiyaz Sahibimiz Ramazan Fatih Uğurlu, Yayın Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Maden, gazetemiz yazarlarından Yaşar Değirmenci, Ahmet Varol, Ahmet Gülümseyen, Akit Medya yöneticileri ve çalışanları, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin yakın dostları, çeşitli STK temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, duygu yüklü ifadeler kullandı. Merhum ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nun ömrünü Hakk’a hizmet davasına adadığını ve açılışını yaptıkları külliye ile amel defterini ebediyen açık tutmayı hedeflediklerini dile getiren Nuri Karahasanoğlu, yapılan eserin en iyilerden biri olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Merhum ağabeyinin 74 yıllık ömrü boyunca hak ve hakikat uğruna mücadele ettiğini belirten Osman Nuri Karahasanoğlu, bu mücadelenin çeşitli bedelleri olduğunu dile getirdi.

Ağabeyinin her zaman mazlumların yanında durduğunu ve hakkı savunduğunu ifade eden Karahasanoğlu, bu süreçte gözaltılar, cezaevi ve çeşitli psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Ancak tüm bunlara rağmen mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayan Karahasanoğlu, gazete, televizyon ve haber sitesi aracılığıyla bu mücadelenin örneklerini ortaya koyduğunu söyledi. Merhum İcra kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ardından hayırlı eserler bırakılmasının önemine değinen Osman Nuri Karahasanoğlu, cami ve benzeri hizmetlerin insanlığa fayda sağladığını belirtti.

Hiçbir Şeyden Ödün Vermedik

Karahasanoğlu, “Bu cami için özel bir ihtimam gösterildi. Burada hiçbir şeyden ödün vermedik. Dedik ki: “Merhum ağabeyimiz için her şeyin iyisi olsun, burada ibadet eden insanlar huzur içinde ve huşu içinde olsun.” Bu yüzden burada emeği geçen, amelesinden ustasına, mimarından mühendisine herkese teşekkür ediyorum. Burada tabii ki teşekkür edecek birçok isim var. Sayın Kaymakamımıza, İlçe Müftümüze ve emniyetimize teşekkür ediyorum. Emniyetimiz karşıda; onlar da bu inşaat sürecinde, en azından mesafeden çok yakın, elhamdülillah kuş uçurtmadılar. Burada caminin inşasından, hafriyatından bugüne kadar emeği geçen herkese; idarecimiz Rıfat Bilgin’e ve hocamız Sefa Kalafat Bey’e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Mehmet Akif Mahallesi sakinlerine de teşekkür ediyorum. Dualarıyla caminin bir an önce açılması için beklediklerine şahidiz. Yine önemli bir teşekkür de Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu’na. Buranın hafriyatından bugüne kadar, belki bundan sonra da hizmetleri olacak. Gerçekten bir mecburiyet değil, görev bilinci ve aşkıyla hareket etti” ifadelerini kullandı.

Bir dava insanıydı

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, dava adamı Karahasanoğlu’nun adının güzel bir eserle taçlandırıldığını dile getirdi. Candaroğlu, “Mustafa Karahasanoğlu abimiz bir dava insanıydı. Allah rahmet eylesin. Karahasanoğlu ailesi, hamdolsun onun ismini böylesi bir eserle taçlandırdılar, yaşatıyorlar. Bizler öncelikle ilçemize, Arnavutköy’ümüze, İslam alemine inşallah buradan hayırlar dağılmasını temenni ediyoruz. Ve kıymetli ailesine de teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖMRÜ BEDEL ÖDEYEREK GEÇTİ

Mustafa Karahasanoğlu’nun ömrünün bedel ödeyerek geçtiğini belirten Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, “Üniversite yıllarımızdan beri bilirim ki, merhum ağabeyimiz Mustafa Karahasanoğlu ve onun gibi binlerce kişi, milletin devletini oluşturmak için çaba sarf ettiler, bedel ödediler. Allah onlara rahmet eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi cennetinde buluştursun inşallah. Caminin yanında bir de Kur’an kursunun yapılmış olması, bizim medeniyetimizin inkişafı anlamında çok önemli. Biz çocuklarımıza hem maddi hem de manevi eğitim vermek zorundayız. Allah hayrınızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak, buradan güzel nesiller yetişmesine vesile olanlardan razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Mustafa Karahasanoğlu Camii’nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin birlik, kardeşlik, vatan sevgisi ve toplumsal huzurun güçlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Yılmaz, caminin “takva mescidi” olarak hizmet vermesi temennisinde bulundu. Rahmetli Mustafa Karahasanoğlu ile geçmişten gelen bir hukuklarının bulunduğunu belirten Yılmaz, Karahasanoğlu’nun özellikle ihtilal döneminde yılmadan hizmet ettiğini söyledi. Yılmaz, “Camiler takva üzere inşa edildiğinde Allah’ın mescidleridir. Kur’an-ı Kerim’de iki farklı mescid anlayışından söz edilir. Bunlardan biri Mescid-i Dırar’dır. Mescid-i Dırar; tefrikaya, bölücülüğe ve ayrılığa çağıran, dini asli gayesinden uzaklaştırarak ticarete veya siyasete araç haline getiren anlayışın sembolüdür. Müslümanları birbirine düşürmeyi amaçlayan böyle bir mescid, Yüce Kitabımızda Mescid-i Dırar olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimize de böyle bir mescide davet yapılmak istendiğinde Allah Teâlâ, “O mescidde asla namaz kılma” buyurmuş ve bu mescidin ortadan kaldırılmasını emretmiştir. Bunun karşısında Allah’ın kabul ettiği ve takva üzere kurulan mescidler vardır. Kur’an-ı Kerim’de, “Ve enne’l-mesâcide lillâh”, yani “Şüphesiz mescidler Allah’ındır” buyurulmaktadır” dedi.

Asım’ın Nesli bu mekanda yetişecek

Külliye, mimarisiyle ön plana çıkan camisinin yanısıra, 4-6 yaş grubuna eğitim verecek olan Kur’an kursları ve gençliğin hizmetine sunulacak olan Gençlik Merkezi ile de dikkat çekiyor.

Yapımında her türlü imkanın seferber edildiği Kur’an kursu, farklı renklere ayrılan ve Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul isimlerini taşıyan 20 öğrencilik 4 sınıftan oluşurken, duvarları süsleyen dini ve İslami motifler çocuklara dini değerlerin kazandırılması noktasında güzel bir çeşitlilik sunuyor.

Nezih mekanların duvarlarını, İslam’ın 5 şartı ve İmanın 6 şartı gibi dini farizalarımız süslerken, hadisler ile özlü sözler de çocukların dimağlarına kazınacak lezzetler olarak ön plana çıkıyor.