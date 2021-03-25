Fransa'da olaysız gün yok! Macron'un ülkesi karışık
Fransa'da sarı yelekliler eyleminden sonra ayaklanan çiftçiler gelirleri düştüğü için polisle çatışıp traktörlerini polisin üzerine sürdü.
Uygulanan tarım politikaları yüzünden isyan bayrağını çeken çiftçiler, traktörlerle şehir merkezine girdi.
Traktörlerini güvenlik önlemleri alan polislerin üzerine süren çiftçiler, güvenlik güçleriyle çatıştı.
Çiftçiler isyan etti, traktörlerini polislerin üzerine sürdü
Ateş yakılarak barikatların kurulduğu protestoda polis, göstericilere müdahale etmekte epey zorlandı.
Yaşanan arbedede emniyet güçleri geri çekilirken, çiftçilerin öfkesi dinmek bilmedi.