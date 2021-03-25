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Dünya Fransa'da olaysız gün yok! Macron'un ülkesi karışık
Dünya

Fransa'da olaysız gün yok! Macron'un ülkesi karışık

Fransa'da sarı yelekliler eyleminden sonra ayaklanan çiftçiler gelirleri düştüğü için polisle çatışıp traktörlerini polisin üzerine sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 22:33:00 - 2021-03-25 22:38:03

Uygulanan tarım politikaları yüzünden isyan bayrağını çeken çiftçiler, traktörlerle şehir merkezine girdi.

Traktörlerini güvenlik önlemleri alan polislerin üzerine süren çiftçiler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çiftçiler isyan etti, traktörlerini polislerin üzerine sürdü

Ateş yakılarak barikatların kurulduğu protestoda polis, göstericilere müdahale etmekte epey zorlandı.

Yaşanan arbedede emniyet güçleri geri çekilirken, çiftçilerin öfkesi dinmek bilmedi.

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