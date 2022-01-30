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Dünya Fransa'da Müslümanlara ait market kundaklandı
Dünya

Fransa'da Müslümanlara ait market kundaklandı

Fransa'nın güneybatısındaki Bon-Encontre kentinde Müslümanlara ait bir market kundaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 22:39:00 -
Fransa'da Müslümanlara ait market kundaklandı

Fransız La Depeche gazetesinin haberinde, Bon-Encontre'deki marketin dün gece kundaklandığı ve duvarına Nazilerin sembolü gamalı haç çizildiği belirtildi.

Kasım 2021'de açılan marketin içinin tamamının yangında zarar gördüğü ancak yaralananın olmadığı kaydedildi. Polisin kundaklama olduğu konusunda şüphesinin bulunmadığı ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Olay nedeniyle markette çalışan 3 kişinin de artık işsiz kaldığı kaydedildi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden milletvekili Mathilde Panot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek, "Yine aynı medya ve siyasetçiler tarafından Müslüman nefreti yapılıyor." ifadesini kullandı.

Fransız yazar ve siyasetçi Thomas Portes, Twitter hesabından, "Bu ırkçı saldırılar korkunç ve failleri ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Aşırı sağın fikirlerinin nereye doğru geldiği açık." paylaşımını yaptı.

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