Fransa’da “Müslümanlar bizi yok edecek” korkusu

Münübe Yılmaz

Laikliğin beşiği Fransa’da İslam düşmanlığı dalga dalga yayılıyor. İslamofobik politikalarla ön plana çıkan yöneticilerin işbaşında olduğu ülkede, halk da Müslümanlara nefretle bakıyor…

Aşırı sağcılarda oran yüzde 90’a çıkıyor

Harris Interactive adlı araştırma şirketinin gerçekleştirdiği seçim anketi çalışması, Fransa’daki İslam düşmanlığını ortaya koydu. Harris Interactive’in anketine katılanların yaklaşık yüzde 60’ı, Müslüman ve Afrika ülkelerinden gelen göçler sebebiyle “beyaz, Avrupalı ve Hristiyan” nüfusun “yok olma tehdidi altında” olduğunu düşündüğünü belirtti. “Kuzey Afrika ülkelerinden gelen siyahi ve Müslüman göçünün ardından beyaz, Avrupalı ve Hristiyan nüfusun yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna Fransız halkının yüzde 61’i “İnanıyorum” cevabını verdi. Aşırı sağcı Marine Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi (RN) destekçilerinin yüzde 90’ı Müslüman göçünün Hristiyan nüfusunu ortadan kaldıracağına inandığını söylerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhuriyetçiler Partisine (LR) mensup olanların yüzde 52’si bu iddianın gerçekliğine inandığını belirtti. Fransızların yüzde 27’si de Hristiyan nüfusun Müslüman göçü yüzünden yok olacağından “emin” olduğunu ifade ederek paranoyaklığı bir adım daha ileri götürdü. Harris Interactive adlı araştırma şirketinin gerçekleştirdiği seçim anketi çalışmasına iştirak eden katılımcıların yalnızca yüzde 39’u böyle bir tehdidin “muhtemelen” veya “kesinlikle” olmayacağını söyledi.