Fransa'da muhalefet lideri İsrail'in iddiasını çöpe attı

Fransa muhalefet lideri Jean-Luc Mélenchon İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliamın arkasına sığındığı "kendimi savunuyorum" tezini şu sözlerle çürüttü;

İlk tweetimden bu yana, ateşkes olması gerektiğini söyledim. Netanyahu bunun bir meşru müdafaa olduğunu söyleyebilir.

Elbette uluslararası hukuka baktığımızda burada meşru müdafaa söz konusu olamaz. Bunu bilmeyenler için söylüyorum.

Çünkü İsrail her parçasını kontrol ettiği Gazze topraklarıyla ilgili işgalci olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle uluslarrası hukuka göre işgalci olamaz ve işgal ettiğiniz nüfusa karşı meşru savunma uygulayamazsınız.

İşgalci diyorum ve bu kelime daha önce pek çok kez kullanıldı. Örneğin; biz Fransızlar da dahil olmak üzere silahlı olarak Irak'a giren herkes BM tarafından işgalci olarak kabul edildi. İşgalciler sizin bir için bir dizi yükümlülük yaratır.

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Çünkü bir savaş hukuku vardır. Bu yüzen pek çok insan için savaş hakkının kesinlikle mantıksız bir fikir gibi göründüğünü biliyorum.

O zaman neden savaş yapılsın ki? Sonuçta savaş bir dizi örgütlü suç değil mi? Savaş kurallara göre nasıl yürütülebilir? İşte ben de daha önce uluslararası hukukun önemi hakkında bunu söylüyordum. Çünkü size referans noktaları verir. Ve burada da var.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.