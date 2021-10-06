Fransa’da Milli Görüş’e tehdit mektubu

MÜNÜBE YILMAZ

Avrupa'da İslam düşmanlığının son hedefi Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkedeki Müslüman örgütlerini pasifize etmek için hazırlattığı “Fransa İslamı İlkeler Tüzüğü”nü imzalamayan CIMG’ye Strazburg şehrinde tehdit mektubu gönderildiği belirtildi.

İslam düşmanlarının ilk vukuatı değil

Müslümanlara hayatı zindan eden uygulamaların son zamanlarda iyice arttığı ülkede, daha önce CIMG Başkanı Fatih Sarıkır ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı. Strazburg’da yapımı devam eden ve 2 minare, 8 kubbesiyle Avrupa'nın en büyük Müslüman kompleksi olmaya hazırlanan Eyüp Sultan Camisi'ne de geçtiğimiz şubat ayında ırkçı saldırı düzenlenmiş, caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Mulhouse kentindeki Fransa İslam Konfederasyonu'na bağlı Türk camisine tehdit mektubu gönderilmişti. Postayla gelen mektupta "Bu bir savaş ilanıdır. Camilere yönelik emsalsiz büyük saldırılar planlıyoruz. İyi hazırlanın intikamımız başlıyor" ifadeleri yer almıştı.

Camilerin üçte biri kapatıldı

Kasım 2020'den bu yana 89 camide denetim yapan İslam düşmanı Fransız hükümeti, bu camilerin üçte birini çeşitli bahanelerle kapattı.