Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 312'ye yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 312'ye çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1604 artışla 222 bin 350'ye yükseldi.



Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 312'ye ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle 390'ı yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 60 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 210 artarak 82 bin 460 oldu.



Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar artışa geçerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Dışarda sosyal mesafe gözetilemediği durumlarda maske kullanımı tavsiye ediliyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbaharda veya kışın ikinci dalganın yaşanmasından endişe ettiğini belirtmişti.

- Üniversiteler açılıyor

Yüksek Öğrenim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan üniversiteler, eylül ayında açılacak.

Açıklamada, üniversitelerde maske kullanımı şiddetle tavsiye edildi.