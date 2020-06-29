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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

Son 3 günde 35 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 21:49:14 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 813'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 280 artışla 200 bin 611'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 619'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 688 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 82 gündür düşüyor.

Fransa'da son 3 günde 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 813'e çıktı.

Ülkenin deniz aşırı topraklarından Guyane'da salgının gidişatının endişe verici olduğu belirtildi.

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