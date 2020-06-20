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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 633'e yükseldi

Son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:15:34 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 633'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 633'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 641 artışla 197 bin 498'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 715'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 837 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 73 gündür düşüyor.

Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 633 oldu.

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