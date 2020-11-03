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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:05:36 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti.
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